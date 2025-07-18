وداعاً للفوضى البصرية.. كاميرا آيفون تحصل على واجهة أنيقة وأزرار ذكية

أطلقت شركة آبل حزمة تحديثات جديدة شملت تغييرات جذرية في واجهة تشغيل الكاميرا بهواتف آيفون، ضمن نظام التشغيل iOS 26، مانحة المستخدمين أدوات وتقنيات تصوير أكثر مرونة ودقة وذكاء، في واحدة من أكبر تحديثات الكاميرا منذ سنوات.

وأبرز ما جاء في التحديث هو اعتماد واجهة “Liquid Glass” الجديدة، التي تمنح تطبيق الكاميرا مظهراً شفافاً وناعماً، ما يخلق تجربة بصرية جذابة مع تركيز بصري أكبر على الإطار الذي يُصوَّر، وليس على عناصر التحكم.

وتم إعادة تصميم عناصر الواجهة لتصبح أكثر سهولة في الوصول والتنقل، فبات بالإمكان رؤية ما يتم تصويره بوضوح أكبر دون تشتت بصري ناتج عن الأزرار.

أزرار جديدة وتحكم أسرع بين الصور والفيديو

تمت إضافة زري تحكم جديدين إلى الواجهة، أحدهما مخصص لالتقاط الصور والآخر لتسجيل الفيديو، مما يسمح بالتنقل السريع والسلس بين الوضعين دون الحاجة إلى سحب أو الضغط مطوّل.

كما بقيت أزرار التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية في مكانها التقليدي، في حين تغيّر شكل زر معاينة الصور إلى تصميم دائري أكثر انسجاماً مع الواجهة الجديدة.

وفي تحديث ذكي لسهولة الاستخدام، نقلت آبل عناصر التحكم التي كانت تظهر أعلى الشاشة — مثل الفلاش والمؤقت وأبعاد الصورة والوضع الليلي — إلى قوائم منبثقة أكثر تنظيماً وسرعة في التفاعل، ما يسهل على المستخدم تعديل الإعدادات دون تشويش على شاشة المعاينة.

وفي خطوة تدمج بين أجهزة آبل بسلاسة، أصبح بالإمكان التقاط الصور أو تسجيل الفيديو عبر AirPods، وذلك للمستخدمين الذين يملكون AirPods Pro 2 أو AirPods الجيل الرابع.

ويكفي لمس ساق السماعة مرة واحدة لالتقاط صورة، أو البدء في تصوير فيديو، بينما تؤدي لمسة مطوّلة إلى إيقاف التسجيل — ميزة مثالية لالتقاط اللحظات من بعيد دون لمس الهاتف.

تحذير ذكي من العدسة المتسخة

ومن الإضافات العملية، يقدم تطبيق الكاميرا الجديد تنبيهاً ذكياً في حال اكتشاف وجود اتساخ على عدسة الكاميرا، ما يساعد المستخدمين على تفادي الصور غير الواضحة، خصوصاً في ظروف الإضاءة المنخفضة أو التصوير السريع.