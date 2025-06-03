وداعاً لمشاركة الأرقام.. واتسآب يفجّر مفاجأة بميزة اسم المستخدم!

في خطوة طال انتظارها تهدف إلى تعزيز الخصوصية وتوفير تجربة أكثر أماناً، يستعد تطبيق “واتس آب” لإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التواصل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم، وذلك عبر اعتماد نظام “اسم المستخدم” الفريد، في تطور يُحدث نقلة نوعية في طريقة استخدام التطبيق الأشهر عالمياً.

وحسب موقع WABetaInfo، تسمح الميزة الجديدة، التي رُصدت في الإصدار التجريبي 25.17.10.70 لنظام iOS، بإنشاء اسم مستخدم بديل عن الرقم الهاتفي، ما يُتيح بدء المحادثات مع أشخاص غير محفوظين في قائمة جهات الاتصال دون الكشف عن رقم الهاتف، وهي خاصية تُشبه ما هو متاح في تطبيقات مثل “تيليغرام” و”سيغنال”.

ووفق الموقع، يُشترط أن يتراوح طول اسم المستخدم بين 3 و30 رمزاً، وأن يحتوي على حرف واحد على الأقل، دون أن يبدأ أو ينتهي بنقطة أو يتضمن نقطتين متتاليتين. كما يُمنع استخدام رموز مثل (@)، أو نطاقات إنترنت مثل “com”، وتقتصر الرموز المسموح بها على الأحرف الصغيرة، الأرقام، والنقاط فقط. كل اسم مستخدم سيكون فريداً وغير قابل للتكرار.

وبحسب الموقع، من بين أبرز خصائص الميزة، أن التطبيق سيرسل إشعاراً تلقائياً لجهات الاتصال في حال قام المستخدم بتغيير اسمه، بهدف منع الالتباس أو محاولات انتحال الهوية، وقد ظهرت هذه الإشعارات فعلياً في نسخة تجريبية لاحقة (25.11.10.72) على نظام iOS.

ووفق الموقع، الميزة لا تقتصر على الهواتف المحمولة فحسب، فقد رُصد حقل تسجيل خفي على نسخة “واتس آب ويب” يسمح بالتحقق من توفر الأسماء، في إشارة واضحة إلى قرب تعميم النظام الجديد على جميع المنصات.

وبحسب موقع WABetaInfo، تعمل شركة “ميتا” – المالكة للتطبيق – على تطوير سجل داخلي خاص بأسماء المستخدمين لمنع التكرار وضمان سهولة البحث والتواصل بأمان وتنظيم.

هذا وتعد الخطوة استجابة مباشرة لمطالب متكررة من المستخدمين، لا سيما في ظل ازدياد المخاوف من تسريب أرقام الهواتف أو استغلالها في عمليات احتيال ومضايقات رقمية، ومع قرب تعميم هذه الميزة، يدخل “واتس آب” مرحلة جديدة من الخصوصية، ويعيد تعريف التواصل الشخصي والمهني في بيئة أكثر أماناً.