وداعا للأرق.. هذه الفواكه تساعدك على النوم!

يعاني الكثيرون من مشكلة الأرق الشديد، ما يجعلهم أكثر ميلا للشعور بالعصبية لعدم القدرة على النوم وأخذ قسط كافي من الراحة، ويلجأون إلى الحلول الطبية، ولكن أثبتت دراسات عديدة أن الطبيعة توفر لهؤلاء خيارات أبسط وأكثر أمانا.. فكيف ذلك؟

وفي هذا السياق، ذكر موقع “ذا بارتيوت The Patriot”، أن هناك مجموعة من الفواكه تساعدك في الاسترخاء وتحسين النوم:، نظرا لمكوناتها الطبيعية الغنية، التي تلعب دورا مهما في التخفيف من الأرق”، ومنها:

الأناناس: يحتوي على إنزيم البروميلين الذي يساعد على تحسين الهضم، ويُعزز من الشعور بالاسترخاء.

التفاح: التفاح يمد الجسم بالطاقة والألياف بشكل ثابت؛ ما يساعد على الشعور بالشبع والتركيز، ويقلل من الشعور بالجوع أثناء الليل.

الموز: الموز غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين الحالة المزاجية؛ ما يساهم في الاسترخاء والقدرة على النوم.

الكيوي: يُعتبر الكيوي مصدرا غنيا بالسيروتونين، الهرمون الذي يلعب دورا مهما في تحسين جودة النوم وتقليل القلق.

البرتقال: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي؛ ما يساعد في تقليل التوتر والقلق، وهو من الأسباب الرئيسية للأرق.

الأفوكادو: غني بالدهون الصحية التي تدعم صحة الدماغ وتساعد على تقليل الأرق وتعزيز النوم العميق.

التوت: مليء بمضادات الأكسدة التي تعزز من وظائف الدماغ وتساعد في تحسين الهدوء؛ ما يجعله خيارًا جيدًا لمن يعانون من اضطرابات النوم.