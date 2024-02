وداعا للبرامج المعقّدة.. شركة «أبل» تُطلق نموذج «ذكاء اصطناعي» لتحرير الصور

يواصل التطور التقني في العالم تسهيل الكثير من المهام التي كنّا نجد فيه بعض الصعوبات، وبينما كان الكثير من محبي التصوير يجدون تعقيدات في برامج التحرير، غير أن هذا الأمر بات من المنسيات اليوم مع انتشار الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة “أبل” المختصة بالأجهزة الإلكترونية وبرامج الحاسب، إطلاق نموذج “ذكاء اصطناعي” جديد لتسهيل تحرير وتعديل الصور، دون حاجة المستخدم إلى تعلم مهارات تحرير الصور المعقدة.

Apple has released MGIE 🍎

An open source model that uses natural language to edit images!

MGIE can crop, resize, rotate, flip, add filters, add and remove objects, change the contrast, brightness, & color of images via text commands

7 cool examples, demo, and code below: pic.twitter.com/eANZDX30bl

— Allen T (@Mr_AllenT) February 8, 2024