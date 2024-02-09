وداعا للبرامج المعقّدة.. شركة «أبل» تُطلق نموذج «ذكاء اصطناعي» لتحرير الصور

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 9 فبراير 2024 - 15:09 | آخر تحديث: 9 فبراير 2024 - 15:14 نُشر: الجمعة، 9 فبراير 2024 - 15:09
تكنولوجيا
رويترز
إطلاق نموذج "ذكاء اصطناعي" جديد لتسهيل تحرير وتعديل الصور

يواصل التطور التقني في العالم تسهيل الكثير من المهام التي كنّا نجد فيه بعض الصعوبات، وبينما كان الكثير من محبي التصوير يجدون تعقيدات في برامج التحرير، غير أن هذا الأمر بات من المنسيات اليوم مع انتشار الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة “أبل” المختصة بالأجهزة الإلكترونية وبرامج الحاسب، إطلاق نموذج “ذكاء اصطناعي” جديد لتسهيل تحرير وتعديل الصور، دون حاجة المستخدم إلى تعلم مهارات تحرير الصور المعقدة.

وذكرت الشركة، أن النموذج يُدعى MGIE، حيث يعتمد على تقنية متعددة الإمكانيات تُمكّنه من فهم النصوص والصور، مشيرة إلى أن المستخدم يرسل أوامر نصية تصف التعديلات المرغوبة، ومن ثم يترجم النموذج هذه الأوامر ويجري التعديلات المطلوبة.

وضربت الشركة مثالا على كيفية التعامي مع البرنامج، لافتة إلى أنه إذا أراد المستخدم “تغيير لون السماء في إحدى الصور إلى لون أزرق زاهي”، فإنه يكتب أمرا نصياً يصف ما يريد، مثل “make the sky more blue”، حيث يقوم النموذج MGIE بتحويل هذا الأمر إلى تعليمات دقيقة.

ووفق بيان الشركة، فإن النموذج الذكي الجديد، يقدم تشكيلة واسعة من التعديلات على الصور، بالإضافة إلى قص الصور، وتغيير أبعادها، وتغيير درجة إضاءتها، وإضافة مؤثرات بصرية إليها.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الشركة، يمكن لنموذج MGIE، تعديل أو إزالة الخلفيات، وإضافة أو حذف العناصر في الصور، ودمج صور متعددة معاً، كما يمكن للنموذج أيضاً تغيير العوامل الأساسية للصورة مثل تشبع الألوان وإضاءتها وتباين الألوان، وتطبيق أساليب مختلفة للصور مثل تحويلها إلى رسوم أو صور ملونة أو كاريكاتير.

عدا عن ذلك، يمكن للنموذج الجديد، تحرير عناصر محددة داخل الصور، مثل الشعر والوجوه والملابس والإكسسوارات، بتغيير أحجامها وألوانها وتصميمها وخاماتها، كما يمكنه إضافة تعديلات محلية مباشرة عليها.

يذكر أن الشركة طورّت النموذج الذكي الجديد MGIE، بالتعاون مع باحثين من جامعة كاليفورنيا، وكانت الشركة بدأت العمل في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي العام الماضي 2023.

آخر تحديث: 9 فبراير 2024 - 15:14
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