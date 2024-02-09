وداعا للبرامج المعقّدة.. شركة «أبل» تُطلق نموذج «ذكاء اصطناعي» لتحرير الصور

يواصل التطور التقني في العالم تسهيل الكثير من المهام التي كنّا نجد فيه بعض الصعوبات، وبينما كان الكثير من محبي التصوير يجدون تعقيدات في برامج التحرير، غير أن هذا الأمر بات من المنسيات اليوم مع انتشار الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة “أبل” المختصة بالأجهزة الإلكترونية وبرامج الحاسب، إطلاق نموذج “ذكاء اصطناعي” جديد لتسهيل تحرير وتعديل الصور، دون حاجة المستخدم إلى تعلم مهارات تحرير الصور المعقدة.

Apple has released MGIE 🍎 An open source model that uses natural language to edit images! MGIE can crop, resize, rotate, flip, add filters, add and remove objects, change the contrast, brightness, & color of images via text commands 7 cool examples, demo, and code below: pic.twitter.com/eANZDX30bl — Allen T (@Mr_AllenT) February 8, 2024

وذكرت الشركة، أن النموذج يُدعى MGIE، حيث يعتمد على تقنية متعددة الإمكانيات تُمكّنه من فهم النصوص والصور، مشيرة إلى أن المستخدم يرسل أوامر نصية تصف التعديلات المرغوبة، ومن ثم يترجم النموذج هذه الأوامر ويجري التعديلات المطلوبة.

وضربت الشركة مثالا على كيفية التعامي مع البرنامج، لافتة إلى أنه إذا أراد المستخدم “تغيير لون السماء في إحدى الصور إلى لون أزرق زاهي”، فإنه يكتب أمرا نصياً يصف ما يريد، مثل “make the sky more blue”، حيث يقوم النموذج MGIE بتحويل هذا الأمر إلى تعليمات دقيقة.

ووفق بيان الشركة، فإن النموذج الذكي الجديد، يقدم تشكيلة واسعة من التعديلات على الصور، بالإضافة إلى قص الصور، وتغيير أبعادها، وتغيير درجة إضاءتها، وإضافة مؤثرات بصرية إليها.

أصدرت آبل نموذجها الخاص من الذكاء الاصطناعي تحت مسمى ( MGIE ) وهو نموذج مفتوح المصدر يستخدم اللغة الطبيعية لتحرير الصور. يمكن لـ MGIE اقتصاص الصور وتغيير حجمها وتدويرها وقلبها وإضافة مصفيات وإضافة عناصر وإزالتها وتغيير التباين والسطوع ولون الصور عبر الأوامر النصية. لمن يريد… pic.twitter.com/vOVgjG4HVH — نوّاف السويّد (@ElZeeRX) February 8, 2024

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الشركة، يمكن لنموذج MGIE، تعديل أو إزالة الخلفيات، وإضافة أو حذف العناصر في الصور، ودمج صور متعددة معاً، كما يمكن للنموذج أيضاً تغيير العوامل الأساسية للصورة مثل تشبع الألوان وإضاءتها وتباين الألوان، وتطبيق أساليب مختلفة للصور مثل تحويلها إلى رسوم أو صور ملونة أو كاريكاتير.

عدا عن ذلك، يمكن للنموذج الجديد، تحرير عناصر محددة داخل الصور، مثل الشعر والوجوه والملابس والإكسسوارات، بتغيير أحجامها وألوانها وتصميمها وخاماتها، كما يمكنه إضافة تعديلات محلية مباشرة عليها.

يذكر أن الشركة طورّت النموذج الذكي الجديد MGIE، بالتعاون مع باحثين من جامعة كاليفورنيا، وكانت الشركة بدأت العمل في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي العام الماضي 2023.

أصدر باحثو Apple وUC Santa Barbara للتو MGIE، وهو نظام ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لتحرير الصور عبر أوامر اللغة الطبيعية. التفاصيل: تستفيد MGIE من نماذج اللغات الكبيرة متعددة الوسائط (MLLMs) لتفسير التعليمات وتوجيه التعديلات. يمكن للنموذج أداء مهام مثل تعديل الألوان أو الكائنات،… pic.twitter.com/Yllf7KM0vj — Hashem (@hashemdigital) February 8, 2024