وداعًا لـ«المثلث الأحمر».. جهاز ذكي يحمي الحياة على الطرق!

بدأت السلطات الإسبانية تطبيق إجراء مروري جديد يُلزم جميع مستخدمي الطريق، بما في ذلك الأجانب والقادمين من المغرب، باستخدام جهاز تنبيه ضوئي ذكي باسم V-16، ليحل محل المثلث الأحمر التقليدي في حالات التعطل أو الحوادث.

ويتميز جهاز V-16 بضوء برتقالي وامض، مزود بنظام تحديد المواقع الجغرافي، يرسل الموقع الدقيق للسيارة مباشرة إلى السلطات المختصة عبر منصة DGT 3.0، دون حاجة السائق إلى مغادرة مركبته، ما يعزز الأمان ويقلل مخاطر الحوادث الثانوية على الطرق السيارة والمحاور السريعة.

وحذرت المصالح المرورية الإسبانية من أن عدم الالتزام بهذا الإجراء يعرض السائقين لغرامة مالية قد تصل إلى 200 أورو، مع التأكيد على ضرورة اقتناء جهاز V-16 معتمد رسميًا، ويتراوح سعره في السوق الإسبانية حوالي 40 أورو.

ويُذكر أن إسبانيا أصبحت الدولة الأوروبية الوحيدة التي اعتمدت هذا النظام بشكل إلزامي، ما يجعل من الضروري على المغاربة المسافرين إليها أو المقيمين فيها الانتباه لهذا المستجد لتفادي المخالفات والغرامات.

هذا وتم تصميم جهاز V-16 بهدف تحسين السلامة على الطرق وتقليل الحوادث الثانوية الناتجة عن توقف السيارات على الطرق السريعة، حيث يُعتبر المثلث الأحمر التقليدي أقل فعالية، خاصة في الظروف الليلية أو سوء الطقس.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود إسبانيا لتعزيز استخدام التكنولوجيا الذكية في إدارة الحركة المرورية ومواكبة التطورات الأوروبية في السلامة الطرقية.