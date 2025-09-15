وداعًا للنظارات.. قطرات عين تُحدث ثورة بعلاج «طول النظر الشيخوخي»!

في تطور طبي مثير، كشفت دراسة حديثة أن قطرات عين تحتوي على مادة فعالة يمكن أن توفر علاجًا آمنًا وفعّالًا لطول النظر الشيخوخي، ما قد يغني ملايين الأشخاص حول العالم عن استخدام النظارات أو العدسات الطبية.

ما هو طول النظر الشيخوخي؟

طول النظر الشيخوخي أو Presbyopia هو حالة تصيب معظم الأشخاص فوق سن الأربعين، وتحدث بسبب فقدان عدسة العين لمرونتها، ما يؤدي إلى صعوبة في الرؤية القريبة، كالقراءة أو استخدام الهاتف دون إبعاد النصوص عن العين.

القفزة العلاجية: قطرات تحتوي على “بيلوكاربين” و”ديكلوفيناك”

وفقًا للدراسة التي تم عرضها خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحة الساد وجراحة الانكسار في كوبنهاغن، استخدم باحثون من الأرجنتين قطرات عين تحتوي على مادتين:

البيلوكاربين (Pilocarpine): وهي مادة تُستخدم لتضييق حدقة العين مؤقتًا، مما يُحسن من عمق التركيز ويساعد على رؤية الأجسام القريبة بوضوح.

وهي مادة تُستخدم لتضييق حدقة العين مؤقتًا، مما يُحسن من عمق التركيز ويساعد على رؤية الأجسام القريبة بوضوح. الديكلوفيناك (Diclofenac): مضاد التهاب غير ستيرويدي يُستخدم لتقليل التهيج وتحسين التحمّل.

تفاصيل الدراسة

تمت الدراسة على 766 شخصًا تتراوح أعمارهم بين الأربعينات والخمسينات، وجرى تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، جميعها تلقت جرعة ثابتة من ديكلوفيناك، مع اختلاف تركيز البيلوكاربين:

المجموعة الأولى: 1% بيلوكاربين

الثانية: 2% بيلوكاربين

الثالثة: 3% بيلوكاربين

طريقة الاستخدام: مرتين يوميًا — الأولى في الصباح عند الاستيقاظ، والثانية بعد 6 ساعات.

النتائج السريرية

تم تقييم تحسن الرؤية باستخدام مقياس “جايغر” (Jaeger)، المستخدم لقياس وضوح الرؤية القريبة:

المجموعة الأولى (1%) : 148 مشاركًا تمكنوا من قراءة سطرين إضافيين أو أكثر .

: 148 مشاركًا تمكنوا من قراءة . المجموعة الثانية (2%) : 69% من المشاركين قرؤوا ثلاثة أسطر إضافية أو أكثر .

: 69% من المشاركين قرؤوا . المجموعة الثالثة (3%): 84% استطاعوا قراءة ثلاثة أسطر إضافية أو أكثر.

وقالت الدكتورة جيوفانا بينوزي، مديرة مركز الأبحاث المتقدمة لطب طول النظر الشيخوخي في بوينس آيرس:

“العلاجات التقليدية كالنظارات أو الجراحة لها سلبيات كثيرة، لكن القطرات أظهرت تحسنًا سريعًا ومطردًا في الرؤية القريبة لدى جميع المشاركين، بغض النظر عن التركيز.”

التحسن استمر لعامين

واحدة من النتائج اللافتة أن التحسن في الرؤية استمر لمدة تصل إلى عامين من الاستخدام المنتظم، مما يفتح الباب أمام علاج طويل الأمد وغير جراحي لهذه الحالة المنتشرة.

الآثار الجانبية والتحذيرات

رغم النتائج الإيجابية، لم تخلُ التجربة من بعض الآثار الجانبية التي وُصفت بأنها خفيفة إلى متوسطة:

ضعف مؤقت في الرؤية الليلية

تهيج خفيف في العين

صداع في بعض الحالات

في حالات نادرة جدًا: خطر انفصال الشبكية

وصرّح البروفيسور بوركهارد ديك، رئيس قسم العيون في مستشفى جامعة بوخوم بألمانيا: “استخدام البيلوكاربين لفترة طويلة قد يؤثر على الرؤية الليلية، ويُسبب إجهاد العين. لذلك يجب دراسة الجرعة والتكرار بعناية.”