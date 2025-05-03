وداع في صمت… خسارة موجعة تطال الوسطين الفني والإعلامي

تُوفي رجل الأعمال المصري الدكتور وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، فجر اليوم، عن عمر ناهز 53 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض مزمن في الكلى استمر نحو سبع سنوات.

وبحسب مصادر مقرّبة، فإن الراحل كان يُعاني منذ عام 2018 من مرض عضال في الكلى تطلّب متابعة طبية دقيقة ورحلة علاجية شاقة، انتهت مؤخرًا بإجراء جراحي لم يُكتب له النجاح، وقد أثّرت حالته الصحية بشكل كبير على حياته الشخصية والمهنية، كما انعكست على نشاط زوجته الفني، حيث اضطرت إلى الابتعاد مؤقتًا عن الساحة الفنية لدعمه خلال فترة مرضه.

وفي مقابلات سابقة، تحدّثت كارول سماحة عن الفترة العصيبة التي مرت بها عائلتها، مشيرة إلى أن زوجها خضع لعلاج مكثف في المستشفى لمدة أربعة أشهر خلال عام 2018، ووصفت تلك المرحلة بأنها الأصعب في حياتها.

معاينة

ونعت كارول سماحة زوجها برسالة مؤثّرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، أرفقتها بصورة تجمعها بالراحل، وكتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدتُ اليوم زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض، لم أرَ في حياتي من آمن بالنضال مثلك يا وليد، حبيبي، خسرتُ جسدك، لكن روحك ستظلّ قدوة لي، لن أنسى وصيتك، وستبقى ذكراك نارًا في قلبي، حتى نلتقي حيث لا ألم، ولا بكاء، ولا فراق”.

يُذكر أن وليد مصطفى يُعدّ من أبرز رجال الأعمال في قطاع الإعلام المصري، وله بصمات واضحة في مجال الصحافة والتلفزيون، إضافة إلى مساهماته في المشروعات الثقافية والإعلامية في مصر والعالم العربي.