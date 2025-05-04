ودّع الأرق طبيعياً.. توابل هندية تساعدك على نوم هادئ وعميق

في زمن ازدادت فيه مشكلات النوم بفعل الضغوط النفسية والإفراط في المنبهات، يكشف خبراء هنود عن حلول بسيطة ومفاجئة من قلب المطبخ، تساعد في مواجهة الأرق دون الحاجة إلى الأدوية.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” تقريرًا صحيًا ينصح فيه خبراء بتجربة مزيج من التوابل الهندية الطبيعية لمكافحة الأرق وتحسين جودة النوم، وذلك من خلال إضافتها إلى كوب الشاي الأخضر قبل النوم.

ووفقًا للتقرير، فإن مكونات مثل القرفة، الهيل، جوزة الطيب، الشمر، الكركم، القرنفل والزنجبيل، تحمل خصائص مهدئة للجهاز العصبي وتساعد على الاسترخاء والنوم العميق بشكل طبيعي.

ويؤكد الخبراء أن القرفة تساعد على تنظيم سكر الدم وتهدئة الأعصاب، فيما يُعرف الهيل بخصائصه العطرية المريحة والمضادة للتوتر.

أما جوزة الطيب فتحتوي على مركب “الميريستيسين” المساعد على استرخاء العضلات وتحفيز النوم.

كما يساعد الشمر على تحسين الهضم وتهدئة الجهاز العصبي، ويُعد الكركم مثبتًا طبيعيًا للمزاج، بينما يقدم القرنفل تأثيرًا مسكنًا ومريحًا، في حين يمكن للزنجبيل بكميات صغيرة أن يدعم الاسترخاء ويخفف التوتر.

هذا ويعاني الملايين حول العالم من اضطرابات النوم المزمنة، أبرزها الأرق، والذي يرتبط عادة بعوامل نفسية وسلوكية مثل التوتر، القلق، قلة النشاط البدني، إضافة إلى الإفراط في تناول الكافيين.

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن اتباع نمط حياة صحي، وتناول مكونات طبيعية مهدئة قبل النوم، يمكن أن يكون له تأثير فعّال في تحسين جودة النوم دون اللجوء للأدوية الكيميائية التي قد تحمل آثارًا جانبية على المدى الطويل.