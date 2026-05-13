ورشة الغاز الطبيعي الثانية تنطلق.. تعزيز جهود ليبيا في تطوير الطاقة

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط بمقرها الرئيسي، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الترتيبات النهائية لإطلاق النسخة الثانية من ورشة العمل الموسومة بـ “رؤية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي في ليبيا”، المقرر إقامتها خلال العام الجاري.

وشهد الاجتماع حضور عدد من المستشارين والمختصين بالمؤسسة، إلى جانب ممثلين عن الإدارة العامة للغاز، وإدارتي الإعلام والخدمات. وقدمت الإدارة العامة للغاز عرضًا فنيًا حول التحضيرات المتخذة لضمان خروج الورشة بنسخة متطورة تواكب الطموحات الاستراتيجية للقطاع.

كما استعرضت الإدارات المختلفة أدوارها ومساهماتها لضمان إنجاح هذا الحدث الهام، الذي سيعطي اهتمامًا خاصًا بملف الاستثمار في قطاع الغاز، بمشاركة المؤسسة وشركاتها وشركائها الدوليين من نخبة الخبراء والباحثين والشركات المتخصصة.

وتهدف الورشة إلى فتح مساحة لتبادل الخبرات الفنية ومناقشة سبل تطوير مشاريع الغاز الطبيعي، بما يمنح ليبيا حضورًا قويًا وفاعلاً في قطاع الطاقة العالمي، وخصوصًا في مجال الغاز. وسيتم الإعلان عن الموعد والمكان المحدد لعقد الورشة عبر القنوات الرسمية للمؤسسة في القريب العاجل.

تأتي هذه الورشة في إطار استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز مكانة ليبيا في أسواق الغاز العالمية، وزيادة فعالية مشاريع الطاقة المحلية. ويُعتبر قطاع الغاز الطبيعي عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة في إمدادات الطاقة، لا سيما مع تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي كخيار نظيف للطاقة.