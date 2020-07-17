ورشة تدريبية افتراضية لمجموعة من البلديات

شاركت بلديات (تاجوراء- غدامس- بنغازي- سرت- الرياينة- شحات ومسلاتة) في ورشة عمل افتراضية بعنوان “كتيب تخطيط وإعداد ميزانية المصادر المحلية، للبلديات”.

وأقيمت الورشة في الفترة 13-15 من الشهر الجاري.

وبحسب القائمين على الورشة، فقد تم تقديم نبذة مختصرة عن برنامج إدارة المال العام في ليبيا بالإضافة إلى شرح مفصل عن كيفية إعداد ميزانية الإيراد المحلي وما يتخللها من تقدير للإيرادات والنفقات للبلديات والطرق النموذجية لذلك مع مناقشة أبرز النقاط المهمة مع كافة المشتركين.

يُشار إلى أن هذه الورشة التدريبية تُعد الأولى لهذه البلديات ومن ضمن السلسلة التدريبية والاستشارية التي يقدمها مشروع إدارة المال العام “باب التمكين” المدعوم من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا.

هذا وتقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدة للشعب الليبي في سعيه لبناء مستقبل ديمقراطي، بحسب الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا.

وتدعم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القدرات الإدارية للسلطات الحاكمة المؤقتة من خلال توفير الخبرة في مسائل الحوكمة وتنفيذ العمليات السياسية الانتقالية.

كما تُعزز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسائل الإعلام الناشئة ومنظمات المجتمع المدني، وتبني الروابط بين الحكومة ومواطنيها، وتدعم التربية المدنية والمصالحة.

وتُركز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل خاص على إشراك السكان المهمشين والشباب والنساء، وزيادة فرص الاستماع إلى أصواتهم ومراعاة مصالحهم في عملية صنع القرار التي ستشكل مستقبل ليبيا.