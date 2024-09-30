ورشة تدريبية حول آلية الرصد عبر وسائل التواصل أثناء العملية الانتخابية

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA)، ورشة تدريبية بعنوان “تدريب فريق رصد وسائل التواصل الاجتماعي للمفوضية ”.

وتهدف الورشة المقامة في مركز التدريب والتطوير بالمفوضية إلى “تدريب الموظفين على آلية الرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء العملية الانتخابية”.

ومن المقرر أن “تشمل الورشة عدة جلسات تدريبية تغطي مواضيع مثل حقوق وواجبات المترشحين عند الحملات الانتخابية، وسائل التواصل الاجتماعي والانتخابات، قواعد رصد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات، أدوات التحقق من المحتوى المضلل”.

وتأتي هذه الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام من 30 سبتمبر لغاية 2 أكتوبر 2024 في إطار الجهود الرامية لتعزيز الديمقراطية والشفافية في عملية الانتخابات، وتعكس التزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية.

كما تعكس الورشة أيضًا “التزام المفوضية بالتحول إلى مجتمع رقمي آمن، يحمي العملية الانتخابية من التهديدات السيبرانية، ويعزز الثقة في نزاهتها وشفافيتها”.

هذا وحضر الورشة، مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية خالد الموسي، ورئيس قسم التواصل عبد الرؤوف شنب، ومسؤولة وحدة الرصد الإعلامي هبة أبو شحمة، والممثلة عن المنظمة الدولية للديمقراطية والانتخابات آمنة.