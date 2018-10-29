ورشة تدريبية حول المبادئ التوجيهية الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية

نظّمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة في ليبيا حلقتين عمل حول “الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها” في مدينتي طرابلس والبيضاء.

تستند الدورات التدريبية التي تستغرق أسبوعًا إلى الإرشادات الوطنية وتستهدف أكثر من 50 طبيبًا عامًا في مرافق الرعاية الصحية الأولية.

تهدف هذه الدورات التدريبية إلى تعزيز مهارات الأطباء العامين في الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها، وبالتالي لعب دور فعال في تطبيق ممارسات طب الأسرة، واستكمال نظام الرعاية الصحية الأولية في البلاد.

“الأمراض غير المعدية هي السبب الرئيسي للوفاة في ليبيا وقلق عالمي، إن تحسين الطرق الوقائية إلى جانب تعزيز قدرة العاملين الصحيين يلعب دوراً حاسماً في التقليل من معدل الاعتلال والوفيات” ذكر الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا.

في إطار مشروع “تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية” في ليبيا الممول بسخاء من قبل وزارة التنمية الدولية، تهدف إلى التركيز على خدمات الرعاية الصحية الأولية وبالتالي زيادة الوصول وتحسين التغطية الصحية لخدمات الرعاية الصحية وتحسين نوعية الحياة.

يستهدف المشروع 3.6 مليون شخص من 6 كل البلديات في ليبيا.