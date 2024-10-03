ورشة تدريبية لتعزيز حماية المسار الانتخابي من المخاطر الرقمية

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA)، ورشة تدريبية لمناقشة أهم أعمال الشبكة وتفعيل “منصة فلتر”.

وبحسب ما نشرت المفوضية، “تهدف الورشة إلى مناقشة مدونة السلوك المتعلقة بمناهضة المخاطر الرقمية في ليبيا خلال الانتخابات البلدية، والدروس المستفادة من إطلاق “منصة فلتر” خلال فترة تسجيل الناخبين، وتطوير أداء المنصة”.

ووفق المفوضية، “تضم الشبكة متعددة الأطراف (المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، والجمعية الليبية للإنترنت، والجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية)، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة”.

وذكرت أن “هذه الورشة تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز الديمقراطية والشفافية في العملية الانتخابية، وتعكس التزام المفوضية بتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، كما تعكس الورشة أيضًا التزام المفوضية بالتحول إلى مجتمع رقمي آمن، يحمي العملية الانتخابية من التهديدات السيبرانية، ويعزز الثقة في نزاهتها وشفافيتها”.

هذا وحضر الورشة، رئيس قسم التواصل بالمفوضية عبد الرؤوف شنب، ومسؤولة وحدة الرصد الإعلامي السيدة هبة أبو شحمة، وممثلة المنظمة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA) آمنة زغندة.

وكانت اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الإربعاء 2 أكتوبر 2024، ورشة تدريبية حول”آلية الرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء العملية الانتخابية “، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA).