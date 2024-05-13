ورشة عمل أوروبية لحماية الآثار الليبية

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أمس الاحد، ورشة عمل حول حماية وصون الآثار بالتعاون مع مصلحة الآثار الليبية.

وحسب بيان البعثة على موقعها الرسمي في فيسبوك، تناقش الورشة موضوعات متعددة مثل، الأطر القانونية لحماية التراث الثقافي، وتدابير مكافحة الاتجار بالآثار، ودور الجهات الفاعلة الدولية في صون تاريخ ليبيا الغني.

وسيناقش خبراء من خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أفضل الممارسات لدعم جهود حماية وترميم الآثار والأهمية الحيوية لإدارة التراث الثقافي المتكاملة في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.

وتعتبر الورشة فرصة مهمة للاطلاع على أنشطة الترميم والآثار في ليبيا، وكيف يمكن العمل لتحقيق استدامة للتراث الثقافي الليبي والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وبرنامج TAIEX الذي تجري الورشة ضمن إطاره، هو برنامج تابع للاتحاد الأوروبي يعنى بتبادل الخبرات في مجالات مختلفة.