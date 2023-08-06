ورشة عمل بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي

نظمت رئاسة الأركان العامة، اليوم الأحد، بالأكاديمية الليبية العليا للدراسات الإستراتيجية في العاصمة طرابلس، ورشة عمل بمناسبة الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي، حول رحلة الجيش الليبي بين الماضي والمستقبل.

وشارك في ورشة العمل، النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي موسى الكوني، ، بحضور كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركانات النوعية، ومديري الادارات، ورؤساء الهيئات التابعة لرئاسة الأركان.

وشدّد الكوني في كلمته أمام الحضور عند افتتاح ورشة العمل على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية لضمان استقرار ليبيا باعتبار الجيش هو مؤسس الدولة الليبية.

وأكد النائب بالمجلس بأن هذه الكوكبة من الضباط والأكاديميين المشاركين في ورشة العمل لديهم القدرة على تأسيس جيش موحد للدفاع عن الوطن.

وأوضح الكوني أن ليبيا الآن في حاجة لتأسيس مؤسسة عسكرية موحدة أكثر من أي وقت مضى يكون ولائها للوطن، معرباً عن ثقته بأن منتسبي هذه المؤسسة العريقة لديهم القدرة على على وضع رؤى لاستمرار بناء المؤسسة العسكرية والمحافظة عليها لتكون موحدة عقيدتها الوطن.