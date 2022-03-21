ورشة عمل حول أنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، بالمركز الإعلامي للمفوضية، ورشة عمل بعنوان الدروس المستفادة “أنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات”.

وافتتح ورشة العمل، عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، بحضور كل من يحيى الجديد مدير عام المفوضية، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ومدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بوزارة الداخلية العميد طارق القماطي، ومستشار أمن الانتخابات بالمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، ورؤساء اللجان الأمنية ومنسقي العمليات بالمكاتب الانتخابية.

وأكد عضو مجلس المفوضية في كلمته، أن هذه الورشة تأتي في إطار استعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستكمال العملية الانتخابية، مشير إلى أن استعراض الدروس المستفادة من المراحل السابقة يهدف إلى تطوير الأداء المستقبلي وتعزيز تكرار النتائج الناجحة وتطوير صحيح مساراتها.

كما ثمن الشعاب في كلمته، جهود اللجان الأمنية التي مكنت حوالي 2 مليون ونصف ناخب من استلام بطاقته الانتخابية التي تخوله من ممارسة حق الانتخاب.

وستستمر فعاليات هذه الورشة ستستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم وحتى مساء يوم الأربعاء القادم.