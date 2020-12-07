ورشة عمل حول أهمية نشر الوعي الانتخابي الإيجابي

عقدت منظمة “أيادينا لدعم المرأة والشباب”، ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة التسييرية لنقابة معلمي طرابلس حول أهمية نشر الوعي الانتخابي الإيجابي لدى المواطنين للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، مع التأكيد على دور المرأة وضرورة مشاركتها في هذه العملية.

وافتُتِحت ورشة العمل من قِبل الأستاذة انتصار بن عاشور رئيس مجلس إدارة المنظمة، في كلمة أكدت فيها على مسؤولية الجميع بضرورة المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية التي تهدف إلى ممارسة الديمقراطية ولمشاركة المرأة بصفة خاصة في هذه العملية والتي نرى بأنها مشاركة هزيلة لا ترتقي لمستوى ممارسة المرأة لحقها في البناء السياسي لمجتمعها، وفق قولها.

وأرجعت بن عاشور السبب إلى عدة أسباب أهمها نقص الوعي السياسي لدى المرأة وسيطرة الرجل وتأثيره على قراراتها، والعقلية الذكورية المتفردة بالسلطة والتي نعاني منها في مجتمعاتنا العربية والاستبعاد الممنهج لدور المرأة مما يحد من إمكاناتها السياسية والنظرة التعسفية من المجتمع لدور المرأة المهم في عملية بناء الدولة وتنميتها.

وأضافت: “فبالرغم من تضمين نسبة حضور للمرأة حسب نظام الكوتا في النظام الانتخابي إلا أنها نسبة لم تنسجم مع دور المرأة في العملية السياسية مما خلق نوع من الاقصاء والتهميش والإجحاف في حقها مما يؤثر في الرؤية الانتخابية للمرأة ودورها في المجتمع ولهذه الأسباب وجب علينا كمنظمات مجتمع مدني الاهتمام بهذا الكيان الإنساني وتفعيل دوره الإيجابي في المجتمع من خلال توعية المراة وتثقيفها سياسياً وإبراز الحلول وتذليل الصعاب المحتمل وجودها خلال ممارستها لهذا الحق لعلها تصنع التغيير وتضع بصمتها في مخرجات العملية الانتخابية”.