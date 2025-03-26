أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن “فتح باب التسجيل لحضور ورشة عمل حول الحد من العنف المجتمعي في ليبيا، بهدف تسليط الضوء على تأثيره على الشباب وتحديد طرق تعزيز دور المجتمعات المحلية في الحد منه بطرق فعالة”.

وبحسب البعثة، “ستُعقد الورشة حضورياً ضمن برنامج “الشباب يشارك (YouEngage)”، التابع لبعثة الأمم المتحدة، وذلك يوم الأحد 6 أبريل 2025 في طرابلس”.

شروط المشاركة

مفتوح للشابات والشباب المقيمين في طرابلس والمناطق المحيطة.

الفئة العمرية: 18 إلى 35 عامًا.

آخر موعد للتسجيل: الأربعاء 2 أبريل 2025 (ظهرًا).

للتسجيل: https://forms.office.com/e/sJvRKDiBZZ.

ملاحظة: التسجيل لا يضمن تلقائيًا الحصول على مقعد، نظرًا لمحدودية الأماكن (25 مشاركًا فقط)، وسيتم التواصل مع المشاركات والمشاركين الذين تم اختيارهم لتأكيد تفاصيل الحضور، وستُتاح فرص مستقبلية للمشاركة في ورش عمل وتدريبات أخرى تنظمها البعثة حول مواضيع متنوعة في الأسابيع القادمة.

https://forms.office.com/e/sJvRKDiBZZ