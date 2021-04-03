ورشة عمل حول الخطة التشغيلية للرعاية الصحية ببلديتي تاجوراء وصرمان

قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، من خلال برنامج إدارة المال العام في ليبيا “باب التمكين”، بعقد ورشة عمل حول الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية لبلديتي تاجوراء وصرمان بمدينة مصراتة، يوم 25 مارس الماضي، وهما من 12 بلدية تجريبية مستهدفة من خلال البرنامج.

وبحسب ما أفاد البرنامج في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن هذه الخطة تهدف إلى تحسين كفاءة تقديم حزمة الخدمات الصحية الأساسية وإعطاء البلديات الأدوار التشغيلية والإشرافية في إدارة خدمات الرعاية الصحية الأولية.

كما وتقوم الخطة بتحديد معايير تغطية الرعاية الصحية الأولية ومؤشرات تحسين الأداء لتحسين كفاءة تكلفة الحزمة المقترحة. كما وناقش المشاركون في ورشة العمل خطة الاستثمار العام لخدمات الرعاية الصحية الأولية.

وتضمنت مناقشات المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية خلال ورشة العمل كيفية قيام موظفي البلدية وموظفي مديرية الصحة الإقليمية بجمع وتوثيق البيانات حول الخدمات الصحية الأولية المقدمة في عيادات الرعاية الصحية الأولية المختارة.

وتناولت الورشة كيفية تحديد جاهزية البنية التحتية، ومراقبة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمصادقة على الخدمات المقدمة، وتصنيف بيانات المرضى.

كما قدم فريق برنامج إدارة المال العام “باب التمكين” كيفية إجراء التعديلات لتشمل العلاجات الأساسية المقترحة لمكافحة فيروس الكورونا على مستوى الرعاية الصحية الأولية، مما تشمل إمكانية توفير فحوصات الكورونا ومعدات الحماية الشخصية.

أما المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة التشغيلية فسوف تتناول النقل التدريجي لإدارة خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى البلديات التجريبية، والإشراف على استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، وتطوير قاعدة بيانات المرضى، وإعداد تقارير الإنفاق المنظمة، وإعداد دراسة هيكل التكلفة ،ومراقبة أداء الموظفين مقارنة بمؤشرات تقديم الخدمات، وتقييم جاهزية العيادات وفقًا لمعايير تغطية الخدمة.

يُشار إلى أن مشروع إدارة المال العام في ليبيا (باب التمكين) هو مبادرة مدتها 5 سنوات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID), والتي تنفذها مؤسسة براغما في ليبيا. يوفر هذا المشروع المساعدة التقنية وبناء القدرات على المستويين الوطني والمحلي لتعزيز الإدارة المالية العامة في ليبيا وتنشيط قطاع الكهرباء وتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية وتحفيز نمو الوظائف والقطاع الخاص.