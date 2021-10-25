ورشة عمل حول الشراكة بين القطاع الخاص والعام

أقيمت اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس، أعمال ورشة عمل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال خدمات وصناعة الطاقة والتي يشرف عليها المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة.

وحضر الورشة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزراء النفط والغاز والاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات ووكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من رجال الأعمال المهتمين بصناعة الطاقة والخدمات النفطية.

وأكد رئيس الحكومة في كلمة له، على ضرورة دعم القطاع الخاص في هذا المجال وإعطاءه الفرصة للمشاركة الإيجابية مع القطاع العام، وإعطاءهم الأولوية في فرص العمل والإنتاج وضرورة التفكير في المشاريع البديلة والطاقات المتجددة والذي يحتاج إلى تكاثف جهود القطاعين الخاص والعام من أجل البحث والاستفادة من الخبرات الدولية والأبحاث العلمية في هذا المجال.

وشدد الدبيبة في ختام كلمته، على إعطاء الأولوية لليبيين في مجال النفط والطاقة وخلق شراكة حقيقية تُسهم في تطوير القطاع ولا بد لوزارة النفط والغاز من العمل على رفع الإنتاجية للنفط خلال السنوات القادمة لأن الطاقات البديلة ستحل محله، ولن يكون له قيمة بعد ذلك، وفق قوله.

كما أعلن رئيس الحكومة عن إطلاق مشروعين نهاية السنة الحالية مع شركتي “توتال” و”إيني” في مجال الطاقة الشمسية داخل البلاد والتي ستخلق مجالات جديدة للإنتاج وخلق فرص عمل للشباب الليبيين.