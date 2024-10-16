ورشة عمل حول الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة «هواوي» الصينية

نظمت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، بالتعاون مع شركة «هواوي» الصينية، ورشة عمل حول الطاقات المتجددة، لمناقشة أحدث الابتكارات والتوجهات في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

افتتح الورشة، وزير النفط والغاز خليفة رجب عبد الصادق بحضور القائم بأعمال سفارة الصين في ليبيا، ليو جيان، وممثلين عن “شركة هواوي الصينية” وبعض الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وجهاز الطاقات المتجددة الليبي ومركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية التابع للهيئة الليبية للبحث العلمي.

و”تهدف هذه الورشة، إلى تعزيز استخدام الطاقات المتجددة في ليبيا”، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.