ورشة عمل حول المواد النباتية المعدلة وراثيا

نظّم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، أمس الاحد، ورشة عمل حول المواد الخام النباتية المعدلة وراثياً ” GMO ” المستخدمة في إنتاج الاعلاف، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير التخطيط محمد الزيداني ووكيل وزارة التخطيط والمدير العام للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

وأكد الحويج في كلمته على أهمية دور ورش العمل بمشاركة الخبراء والكفاءات الوطنية لتطوير المواصفات القياسية للمنتجات الغذائية والخدمات التي تمس الأمن الغذائي للمستهلك، والاستعانة بالتجارب والدراسات من الدول العربية والاسلامية لتطوير المواصفات المتعلقة بالبذور وكذلك الاغذية والمنتجات الحلال.

وتابع الحاضرون عرضا ً لمراحل التحسين الوراثي التقليدي و كذلك التقنيات الحيوية، وتطبيقات الهندسة الوراثية في مجال الزراعة والمخاوف المتعلقة بالنباتات المعدلة وراثياً، إضافة الى طرق التحوير الوراثي وعرضا حول مقارنة التربية التقليدية والهندسة الوراثية.