نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، ورشة عمل حول “النزاعات القانونية يوم الاقتراع”، بهدف تعزيز قدرات المشاركين في مجال النزاعات القانونية والطعون الانتخابية، وغيرها من الجوانب ذات العلاقة بالانتخابات.

وأوضحت المفوضية أنه، “في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، أطلقت المفوضية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المجلس ورشة عمل لقضاة المحاكم الجزئية حول “ النزاعات القانونية يوم الاقتراع”.

وقد افتتح فعاليات الورشة عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، بحضور رئيس قسم التدريب والاجراءات بالمفوضية عبدالباسط النفاتي وممثلي عن مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.

وتأتي هذه الورشة استعدادا لتنفيذ عملية الاقتراع لعدد 58 بلدية الذي حدد يوم 16 نوفمبر الجاري.