ورشة عمل حول تطوير خطة إدارة النفايات الصلبة في زوارة

عقدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، من خلال مشروع إدارة المال العام “باب التمكين”، في 23 مايو الجاري، ورشة عمل حول تطوير الخطة التشغيلية لإدارة النفايات الصلبة في بلدية زوارة.

ويدعم مشروع إدارة المال العام “باب التمكين” 22 بلدية تجريبية في جميع أنحاء البلاد لتقييم احتياجات إدارة النفايات الصلبة الخاصة بهم، وتحديد تكلفة جمع النفايات الصلبة، وتحديد متطلبات التخلص منها بطريقة آمنة بيئيًا. يتم استخدام التحليل لتطوير خطط تشغيلية وخطط طويلة الأجل لتحسين البنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة مصممة خصيصًا لكل بلدية تجريبية، بحسب ما أفاد المشروع في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وبلدية زوارة هي من بين أحدث مجموعة من المواقع التجريبية للمشروع، وقد بدأت عملية الخطة التشغيلية.

كما ناقشت الورشة المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية، بما في ذلك كيفية دمج البيانات الأساسية، مثل الكميات المقدرة للنفايات الصلبة المنتجة كل يوم، وعدد مناطق الخدمة المطلوبة، وأعداد ومواقع نقاط تجميع النفايات الصلبة، وأنواع الأفراد والمعدات اللازمة لضمان التجميع والنقل المناسبين لكل منطقة خدمة.

وعرض فريق مشروع إدارة المال العام المخرجات المتوقعة من تنفيذ الخطة، مثل الميزانيات التقديرية السنوية لتقديم خدمات إدارة النفايات الصلبة في البلدية، ونظام جمع ونقل مناسب، وآلية مراقبة الخدمات ودفع الفواتير.

وسلطت ورشة العمل الضوء على تركيز الخطة التشغيلية على ضمان الشفافية الكاملة في عملية التعاقد لمقدمي الخدمات العامة أو الخاصة.

ويهدف إدخال منافسة القطاع الخاص إلى زيادة القدرة التنافسية من حيث سعر الخدمة وجودة الخدمة.

ومن أجل تشجيع المشاركة المجتمعية في جهود البلدية لتحسين إدارة النفايات، سيتم التواصل مع المجتمع لرفع مستوى الوعي العام بشأن أهمية فصل القمامة عن المواد القابلة لإعادة التدوير، وكذلك الحاجة إلى الالتزام بمواعيد جمع النفايات الصلبة المحددة لمنع انتشارها.

يُشار إلى أن مشروع إدارة المال العام في ليبيا “باب التمكين” هو مبادرة مدتها 5 سنوات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تنفذها مؤسسة “براغما” في ليبيا.

ويوفر هذا المشروع المساعدة التقنية وبناء القدرات على المستويين الوطني والمحلي لتعزيز الإدارة المالية العامة في ليبيا وتنشيط قطاع الكهرباء وتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية وتحفيز نمو الوظائف والقطاع الخاص.