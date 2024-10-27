نظمت المؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع شركة “شلمبرجير العالمية”، ورشة عمل على مدار يومي 27 و28 أكتوبر حول تقنيات المضخات الغاطسة المستخدمة في آبار النفط.

واستعرضت الورشة “أحدث التقنيات في مجال المضخات الغاطسة، مع توضيح الأسباب الرئيسية التي تؤثر على عمرها التشغيلي، سواء بإطالة أو تقصير، بالإضافة إلى مناقشة الحلول الفعالة لتمديد عمرها وتحسين أدائها بهدف زيادة القدرة الإنتاجية”.

هذا وشارك في الورشة مدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير عام شركة شلمبرجير في ليبيا، إلى جانب المدراء والمختصين من الشركة، وعدد من مهندسي ومراقبي ومنسقي عمليات الإنتاج، ومهندسي حفر وصيانة الآبار، والمتخصصين في عمليات المضخات الغاطسة من المؤسسة والشركات النفطية المشغلة.

ويأتي تنظيم هذه الورشة “في إطار توجيهات مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لمواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال، وتماشياً مع استراتيجية المؤسسة التي تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج إلى أعلى مستوى خلال الفترة القادمة”.

بالتعاون مع "شلمبرجير”.. المؤسسة الوطنية للنفط تنظم ورشة عمل حول تقنية المضخات الغاطسة في آبار النفط نظمت المؤسسة… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الأحد، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤