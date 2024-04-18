ورشة عمل حول جراحة الأطفال في مركز زليتن الطبي

بدأ الفريق الأمريكي التابع لجمعية نوفاك الأمريكية، ورشة عمل حول إجراء العمليات الجراحية للأطفال وحديثي الولادة، وذلك في مركز زليتن الطبي.

وذكر جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في منشور على “فيسبوك”، أن الفريق قام بأول عملية لطفل يعاني من فتحة في جدار البطينين.

وتستمر الورشة حتى نهاية أبريل الجاري، ويستهدف الفريق من خلالها إجراء 40 عملية بمعدل 3 عمليات يوميًا، بحضور أطباء ليبيين لتدريبهم على هذه العمليات الدقيقة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع عودة الحياة لتوطين العلاج، بهدف توفير الرعاية الصحية للمرضى في الداخل وتقليل الحاجة إلى البحث عن العلاج خارج البلاد.