ورشة عمل حول حماية العملية الانتخابية من التهديدات الرقمية

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، بديوان المفوضية في طرابلس، وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA)، ورشة عمل بعنوان (نحو خارطة طريق مشتركة بين الوكالات لحماية العملية الانتخابية من التهديدات الرقمية)، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ونخبة من مسؤولي الهيئات والمؤسسات المختصة بمجال الرصد الإعلامي والاتصالات والمعلوماتية والصحافة الاستقصائية.

وتهدف الورشة والتي تستمر على مدى 4 أيام، إلى تعزيز الحماية الرقمية في العملية الانتخابية، من خلال وضع خارطة طريق مشتركة بين الهيئات والمؤسسات المعنية بمجال الإعلام، وتمكين المفوضية وشركائها من حماية صوت المواطن وتحقيق مخرجات نهائية شفافة ومهنية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك.

وفي كلمته بمستهل البرنامج، أشاد عبد الحكيم الشعاب بالتعاون الذي أبدته الهيئات المشاركة، مؤكداً أن الهدف من الورشة هو مواجهة التحديات الرقمية التي تواجه العملية الانتخابية نتيجة لتطور التكنولوجيا. مشيراً إلى الميزات التي يوفرها التطور التكنولوجي في تسهيل الإدارة الانتخابية، وفي ذات الوقت تشكل أيضًا تهديدًا بسبب الأخبار الزائفة والمضللة وانتشار خطاب الكراهية. وأكد على أهمية مقاومة ومواجهة هذه التهديدات لضمان شفافية واحترافية العملية الانتخابية.

ويتضمن برنامج الورشة عدة محاور، من بينها تقرير بيئة المعلومات الخاصة بالانتخابات على الصعيد العالمي، ووضع خط الأساس، والرصد والتقييم، والتقرير الرقمي للدولة والانتخابات، والمخاطر الرقمية الانتخابية، والممارسات الرقمية، والجهات الفاعلة الخبيثة المستهدفة للانتخابات، إضافة إلى المبادرات المشتركة بين الوكالات، وتصميم مجموعة من الأنشطة الخاصة بالوقاية من التهديدات الرقمية.