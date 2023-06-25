نظم قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الليبيين.

وذكرت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أن المشاركين في الورشة أكدوا أن المجتمع المدني المزدهر يُعد قوة للتغيير الإيجابي.

وشدد المشاركون على ضرورة دعم وتشجيع العمل القيم لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بدل إعاقته.

ونوه المشاركون خلال الورشة إلى أن البيئات التمكينية والشاملة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه تعد ضرورة لسلامة ونشاط النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا.

كما أكدو المشاركون على دعم قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان في تطوير استراتيجية للحماية.