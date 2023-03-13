ورشة عمل حول دور الأحزاب السياسية في الانتخابات

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، بالشراكة مع الفريق الدولي للدعم الانتخابي في ليبيا، ورشة عمل “بريدج” حول الاحزاب السياسية، بحضور المدير العام محمد اقحيص، ومدير إدارة التسجيل والعمليات الخارجية وليد سيالة، بالمركز الإعلامي بمقر المفوضية في طرابلس.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تعزيز الوعي الانتخابي والمعرفة بين موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وافتُتِحت الورشة بكلمات ترحيبية عبرت في مجملها عن أهمية هذه البرامج للرفع من مستوى المشاركة خلال الاستحقاقات القادمة.

ويستهدف البرنامج تدريب عدد (30) موظفاً من مختلف إدارات وأقسام المفوضية في الإدارة العامة، مستخدمةً منهجية “بريدج” التي تتكون من مزيج من النشاطات والعروض والتطبيقات العملية والأمثلة بالإضافة إلى النقاش بين المشاركين ومجموعات العمل، مع مشاركة فريق من الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا لتقديم وجهات النظر الدولية والمقارنات والخيارات المتاحة لفهم دور الأحزاب من منظور تقني خاص بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتمثل الورشة المستمرة على مدى 3 أيام فرصة لتعزيز وعي موظفي المفوضية بشأن الأحزاب السياسية ودورهم في العملية الانتخابية، إضافة إلى دراسة آليات مراقبة التمويل السياسي ومراقبة الحملات الانتخابية، من خلال مناقشات مستنيرة، وبرنامج معد من فريق معتمد من “بريدج” والمفوضية، وفريق الدعم الدولي.