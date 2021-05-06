ورشة عمل حول سُبل استخدام التقنيات الحديثة في مجال النفط

نظمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “كامكو” العالمية للخدمات النفطية، ورشة عمل بمقر المؤسسة في طرابلس، حول استخدام التقنيات الحديثة في مجال الخدمات النفطية، بالإضافة إلى استعراض نشاطات الشركة والتقنيات الحديثة المتوفرة لديها.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن تنظيم الورشة يأتي في في إطار الحرص على الرفع من القدرة الإنتاجية ومواكبة التقنيات الحديثة في مجال الخدمات النفطية.

واستعرضت شركة “كامكو” أنشطتها وخبراتها في مجال تقديم الخدمات النفطية في ليبيا والمنطقة في مجالات السرود الكهربائية، وصيانة الآبار النفطية، والدراسات المكمنية، وإدارة المعلومات.

كما أقيمت مناقشات مستفيضة حول مدى إمكانية ما ستقدمه شركة باستخدام هذه التقنيات الجديدة؛ للاستفادة منها في أعمال الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

واتفق الحاضرون على الاستمرار في تقديم ورش العمل التي تهدف لحل المشاكل التقنية في تقييم الطبقات ومشاركة الخبرات العالمية مع خبراء المؤسسة الوطنية للنفط.