ورشة عمل في ترهونة حول الكوارث وتأثيرها على المواطن

نظم المجلس البلدي ترهونة، اليوم الاثنين، ورشة عمل توعوية حول “الكوارث والأزمات ومدى تأثيرها على المواطن” بالتعاون مع الهلال الأحمر ترهونة وفوج الكشافة ترهونة ومكتب الشؤون الاجتماعية ترهونة وعدداً من العاملين بالقطاع الصحي ببلدية ترهونة وبعض من موظفي المؤسسات التطوعية والخيرية بالمدينة.

وأفاد المكتب الإعلامي ببلدية ترهونة، بأن الورشة تناولت الآثار النفسية والصحية بعد وقوع الأزمات والكوارث وما تسببه من أضرار مادية ومعنوية.

وركز المشاركون في الورشة على ما حدث في مدن الجبل الأخضر ومدينة درنة جرّاء الفيضانات وكيفية تعاطي المؤسسات الحكومية مع هذا الوضع بتعزيز التعاون بينها وبين المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية ومساعدة المتضررين وتأهيلهم نفسياً وإجتماعياً لاستيعاب وتفادي الآثار السلبية المترتبة عن هذه الكارثة.