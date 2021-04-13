ورشة عمل لإدارة النفايات الصلبة ببلدية الأصابعة

عقدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، من خلال مشروع إدارة المال العام “باب التمكين”، ورشة عمل حول تطوير الخطة التشغيلية لإدارة النفايات الصلبة في بلدية الأصابعة بالجبل الغربي.

وبحسب بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن مشروع إدارة المال العام “باب التمكين” يدعم 22 بلدية تجريبية في جميع أنحاء البلاد لتقييم احتياجات إدارة النفايات الصلبة الخاصة بهم، وتحديد تكلفة جمع النفايات الصلبة، وتحديد متطلبات التخلص منها بطريقة آمنة بيئيًا، ويتم استخدام التحليل لتطوير خطط تشغيلية وخطط طويلة الأجل لتحسين البنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة مصممة خصيصًا لكل بلدية تجريبية.

وبلدية الأصابعة هي من بين أحدث مجموعة من المواقع التجريبية للمشروع، وقد بدأت للتو عملية الخطة التشغيلية.

كما ناقشت الورشة المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية، بما في ذلك كيفية دمج البيانات الأساسية، مثل الكميات المقدرة للنفايات الصلبة المنتجة كل يوم، وعدد مناطق الخدمة المطلوبة، وأعداد ومواقع نقاط تجميع النفايات الصلبة، وأنواع الأفراد والمعدات اللازمة لضمان التجميع والنقل المناسبين لكل منطقة خدمة.

كما وعرض فريق مشروع إدارة المال العام المخرجات المتوقعة من تنفيذ الخطة، مثل الميزانيات التقديرية السنوية لتقديم خدمات إدارة النفايات الصلبة في البلدية، ونظام جمع ونقل مناسب، وآلية مراقبة الخدمات ودفع الفواتير.

وسلطت ورشة العمل الضوء على تركيز الخطة التشغيلية على ضمان الشفافية الكاملة في عملية التعاقد لمقدمي الخدمات العامة أو الخاصة. يهدف إدخال منافسة القطاع الخاص إلى زيادة القدرة التنافسية من حيث سعر الخدمة وجودة الخدمة.

ومن أجل تشجيع المشاركة المجتمعية في جهود البلدية لتحسين إدارة النفايات، سيتم التواصل مع المجتمع لرفع مستوى الوعي العام بشأن أهمية فصل القمامة عن المواد القابلة لإعادة التدوير، وكذلك الحاجة إلى الالتزام بمواعيد جمع النفايات الصلبة المحددة لمنع انتشارها.

يُشار إلى أن مشروع إدارة المال العام في ليبيا “باب التمكين” هو مبادرة مدتها 5 سنوات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تنفذها مؤسسة “براغما” في ليبيا، ويوفر هذا المشروع المساعدة التقنية وبناء القدرات على المستويين الوطني والمحلي لتعزيز الإدارة المالية العامة في ليبيا وتنشيط قطاع الكهرباء وتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية وتحفيز نمو الوظائف والقطاع الخاص.