ورشة عمل لاستعراض الأنشطة الإنسانية الميدانية لفريق الطب الميداني

أقامت وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق، وبالشراكة بالشراكة مع مركز الطب الميداني والدعم، ورشة عمل استعرضت خلالها الأنشطة الإنسانية الميدانية لفريق الطب الميداني والدعم في تقديم خدمات الطوارئ للسكان المدنيين والنازحين.

وحضر الورشة وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين النازحين د. يوسف أبوبكر جلاله، ووزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية أسماء الأسطى، ووكيل وزارة الداخلية خالد مازن، ورؤساء ومديرو مركز الطب الميداني والدعم وهيئة البحث والتعرف عن المفقودين والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومركز الدراسات الإجتماعية، ومكتب شؤون النازحين بوزارة الداخلية، ومدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة والفنيين بالقطاعات الحكومية ومقدمو الخدمات الإنسانية، بمشاركة نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يعقوب الحلو، ومنسق الشؤون الإنسانية والمنسق المقيم، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة.

وتم خلال الورشة تقديم عرض للأعمال الميدانية الإنسانية التي قام بها مركز الطب الميداني خلال عامي 2019-2020 لضحايا الحرب من المدنيين و العاملين في المجال الإنساني، والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني.

كما تم تقديم شهادة تقدير ودروع لمركز الطب الميداني والدعم، إضافة اإلى تكريم وتقدير لناصر ضو أحد جنود العمل الإنساني لسنوات طويلة، والذي قدم التضحيات الجسام في إخلاء المدنين ومساعدة النازحين أثناء حالة الطوارئ، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي برئاسة الوزراء.

وبناء على نتائج التعاون الوثيق بين الوزارة والمركز، اختتمت ورشة العمل بمراسم بتوقيع إطار شراكة والتعاون بين كل من وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين ومركز الطب الميداني والدعم في تقديم خدمات الطوارئ للنازحين داخل وخارج مراكز الإيواء لتطوير برامج العمل الإنسانية المشتركة لخدمة المواطنين النازحين في كل البلديات مستقبلا.