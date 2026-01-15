ورشة عمل لتسوية أوضاع «العمالة الأجنبية»

نظّمت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، ورشة عمل بمقر المركز الليبي الكوري، استهدفت مشغلي منصة وافد الرقمية من الإدارة العامة للتشغيل وشؤون الاستخدام، ومكاتب الاستخدام، ومكاتب العمل.

هدفت الورشة إلى مناقشة آليات تسوية أوضاع العمالة الأجنبية المتعاقدة داخل البلاد عبر المنصة الرقمية، واستعراض إجراءات العمل المعتمدة، والوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المستخدمين أثناء التشغيل.

وشملت الورشة مداخلات وملاحظات من مشغلي المنصة، حيث تم التفاعل معها بشكل مهني والإجابة عن الاستفسارات المطروحة، إضافة إلى طرح حلول عملية تساهم في تحسين كفاءة الأداء وتطوير آليات الاستخدام.

كما تم استعراض التحديثات والإضافات الجديدة التي أُدخلت على المنصة، خصوصًا فيما يتعلق بإجراءات الإلغاء وتسجيل جهة العمل، مع التأكيد على أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال الاستعدادات الفنية والإدارية لإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وفي ختام الورشة، ثمّنت الوزارة جهود جميع المشاركين، مؤكدة استمرار التزامها بتطوير المنظومات الرقمية الداعمة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات.