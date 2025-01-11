ورشة عمل لدعم إدارة «قضايا الهجرة» في ليبيا

شاركت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، في ورشة العمل بعنوان “إرساء لجنة التنسيق الفنية المعنية بإحصاءات الهجرة بدولة ليبيا”.

نظم الورشة اتحاد المغرب العربي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الليبية.

وحضر عن جانب الوزارة مدير مكتب المتابعة خالد المبروك وعضو إدارة التعاون الدولي معتز الشكاحي، حيث ضمت قائمة المشاركين في الورشة ممثلين عن وزارات الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي، والحكم المحلي، والشؤون الاجتماعية، ومصلحة الإحصاء والتعداد، بالإضافة إلى خبراء من المنظمة الدولية للهجرة والمرصد الإفريقي للهجرة.

وانصبّت جهود الورشة على إنشاء لجنة تنسيق وطنية مكلفة بإحصاءات الهجرة في ليبيا، حيث تم وضع إطار تنظيمي يحدد أعضاء اللجنة، أدوارهم، ومسؤولياتهم، فضلًا عن تحديد أولوياتها وأهدافها لتحسين جمع البيانات المتعلقة بالهجرة وتحليلها ونشرها.

وأكدت وزارة العمل والتأهيل أن هذه المبادرة، التي نظمها اتحاد المغرب العربي، ستعزز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بإحصاءات الهجرة، مما يدعم تطوير سياسات فعالة تعتمد على بيانات دقيقة في هذا المجال.

يذكر أن هذه الورشة جاءت في إطار الجهود الوطنية لتحسين إدارة قضايا الهجرة ودعم صناع القرار ببيانات موثوقة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.