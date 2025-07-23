المفوضية تنظم ورشة عمل حول «القواعد الإجرائية للمنازعة الانتخابية»

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بمقر المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، أعمال ورشة العمل التدريبية المخصصة لرؤساء الأقلام المدنية بالمحاكم الجزئية، تحت عنوان “القواعد الإجرائية للمنازعة الانتخابية”، وذلك بتنظيم من المفوضية بالتعاون مع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وبدعم من مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.

حضر افتتاح الورشة عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، ومدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسى، إلى جانب عدد من المدربين المتخصصين في المجالين القانوني والانتخابي.

وتهدف الورشة، التي تستمر على مدار يومين (23 و24 يوليو الجاري)، إلى تعزيز الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالتعامل مع الطعون والمنازعات الانتخابية، في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).

وتضمن اليوم الأول من الورشة ثلاث جلسات رئيسية، تناولت الأولى “النظم الانتخابية” وقدمها الأستاذ عبد الحفيظ سعد، مستعرضاً الأسس القانونية والتنظيمية للنظم الانتخابية، فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان “العملية الانتخابية – تعريفها وحدودها، وترسيم الدوائر الانتخابية”، ألقاها الأستاذ عثمان الكف، وركّز فيها على مراحل العملية الانتخابية وضوابطها. واختتم اليوم بمحاكاة عملية ليوم الاقتراع، أشرف على تنفيذها فريق التدريب بقسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، حيث أُجري تمرين عملي يحاكي الواقع الفعلي ليوم الاقتراع.

وتأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها المفوضية بهدف بناء القدرات المؤسسية وتعزيز مبدأ العدالة الانتخابية، بما يساهم في ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.