ورشة عمل لعدد من البلديات حول ميزانية إيرادات المصادر المحلية

نظم مشروع إدارة المال العام “باب التمكين” الذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة عمل لسبع بلديات (الزاوية، الزاوية الجنوب، أبوسليم، القره بوللي، أوباري، السائح، ترهونة) حول صياغة ميزانيات إيرادات المصادر المحلية لعام 2022، في مدينة مصراتة، خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الجاري.

وبحسب ما أفاد المشروع في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن إيرادات المصادر المحلية التي يمكن للبلديات جمعها تشمل أموال الرسوم على الخدمات، مثل الترخيص التجارية وتراخيص البناء واللوحات والأعمال الدعائية وغيرها، وتهدف الإيرادات إلى دفع تكاليف الخدمات المحلية التي تؤثر على حياة الناس اليومية، مثل تحسين خدمات النظافة العامة وتعبيد الطرق الداخلية وإنارتها.

وتعمل هذه الورشة على تعزيز تطوير الميزانيات بطريقة تتفق مع توقعات الإيرادات الواقعية والمحددة زمنياً والمخصصة لسياق كل بلدية.

وعلى هذا النحو، توفر الورشة الزخم اللازم لتفعيل لائحة الإيرادات المالية التي أقرها المجلس الرئاسي مؤخرًا، والتي تمنح البلديات السلطة المالية لإدارة خدماتها اليومية وخطط الإنفاق.

وستُعزز ورش العمل مهارات لجان الميزانية بالبلديات المنشأة حديثًا، والتي تتلقى المساعدة الفنية لبناء القدرات من مشروع إدارة المال العام باب التمكين.

وجدد البيان التأكيد على الشراكة الحقيقية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبلديات في جميع أنحاء ليبيا من أجل التحسين المستمر لتقديم خدمات فعالة من حيث التكلفة للمواطنين وفقًا لإطار اللامركزية المحدد في القانون 59 وكما هو موضح في لائحة الإيرادات المالية.

يُشار إلى أن مشروع إدارة المال العام “باب التمكين”، هو مبادرة مدتها 5 سنوات برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتنفذها منظمة “براغما” للتعاون في ليبيا.

ويوفر هذا المشروع المساعدة الفنية وبناء القدرات على المستويين الوطني والبلدي لتعزيز إدارة المالية العامة في ليبيا، وتنشيط قطاع الكهرباء، وتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية، وتحفيز نمو الوظائف والقطاع.