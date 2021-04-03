ورشة عمل للصحة العالمية حول تقييم شبكة الإنذار المبكر والاستجابة في ليبيا

أطلقت منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا، ورشة عمل في العاصمة طرابلس، لتقييم شبكة الإنذار المبكر والاستجابة في ليبيا، باستخدام بروتوكولات المنظمة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة.



وأوضحت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الورشة التي ستستمر ليومين، تعتبر جزء من التقييم المستمر لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (MOH) وNCDC، بالإضافة إلى المقيمين المستقلين من المؤسسات الأكاديمية.

World Health Organisation / Libya منظمة الصحة العالمية / مكتب ليبيا launched a two-day workshop in Tripoli on… تم النشر بواسطة ‏World Health Organisation / Libya منظمة الصحة العالمية / مكتب ليبيا‏ في السبت، ٣ أبريل ٢٠٢١