ورشة عمل لمراقبي التعليم تحت شعار «مدرستي مستقبلي» في صبراتة

انطلقت صباح اليوم، 14 سبتمبر 2025، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، باستضافة مراقبة التربية والتعليم ببلدية صبراتة، وذلك تحت شعار “مدرستي مستقبلي”، وبمشاركة واسعة من مراقبي التربية والتعليم من مختلف مناطق ليبيا.

وحضر الورشة كل من وكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات، ومستشار الوزير، إلى جانب مديري الإدارات والمصالح والمراكز التابعة للوزارة، كما شارك في أعمال الورشة وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، الدكتور سعد الدين عبدالوكيل.

وشهدت الورشة إطلاق مبادرة مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والصحة، تهدف إلى متابعة الوضع الصحي للتلاميذ والطلاب داخل المؤسسات التعليمية في كافة أنحاء البلاد.

وتطرقت الجلسات النقاشية إلى جملة من التحديات التي تواجه مراقبات التعليم مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2025–2026، كما تم تناول ملف الصيانات الخفيفة والشاملة للمؤسسات التعليمية، ضمن إطار مشروع “مدارس المستقبل” الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ودعم الاستعدادات لانطلاق عام دراسي ناجح يلبي تطلعات الطلبة والمجتمع.