البعثة الأممية تعقد ورشة عمل حول «مكافحة العنف المجتمعي»

شارك عدد من شباب الزنتان والمشاشية، في لقاء أقيم بمقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، “لمناقشة دور الشباب والمجتمعات المحلية في الحد من العنف المجتمعي وتعزيز جهود الإصلاح الاجتماعي”.

وحضر اللقاء ممثلون عن “عدة مؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى مجموعة من النساء الرائدات في مجال السلم الأهلي”.

وركزت ورشة العمل، التي نظمتها شعبة المؤسسات الأمنية بالبعثة في إطار برنامج “المبادرة الشاملة للإصلاح المجتمعي”، “على تمكين الشباب من العمل المشترك لتصميم وصياغة توصيات تهدف إلى تطوير برامج فعّالة للحد من العنف المجتمعي، فضلًا عن التعاون في تبني مشروع إصلاحي متكامل”.

وأكد عدد من المشاركين في اللقاء “أن المكونات القبلية في ليبيا تجمعها هوية وطنية موحدة وتاريخ طويل من التعايش والتكامل”، مشددين على “أن القواسم المشتركة بين الليبيين تتفوق بكثير على عوامل الانقسام الناجمة عن انتشار السلاح والانقسامات السياسية”.

وفي ختام اللقاء، “دعا المشاركون إلى ضرورة تنظيم لقاءات أخرى تشمل شريحة أوسع من شباب الزنتان والمشاشية، بالإضافة إلى شباب باقي مدن الجبل الغربي، بهدف تعزيز السلم الأهلي وترسيخ قيمه في جميع مناطق الجبل”.