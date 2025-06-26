ورشة لتعزيز التعاون الليبي التونسي في مكافحة تهريب المخدرات

نظّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع وفد من جهاز مكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك ووزارة الخارجية الليبية، إلى جانب وفد من وزارة الداخلية التونسية، ورشة عمل مشتركة في العاصمة التونسية يومي 24 و25 يونيو 2025.

وتأتي الورشة ضمن إطار مبادرة أممية أوسع تهدف إلى تقييم وتعزيز الاستجابات المعتمدة على البيانات في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات داخل ليبيا. وتركزت أعمال الورشة على تحليل الأبحاث والبيانات الحديثة بشأن أنماط التهريب وتدفقات المخدرات في المنطقة، وتحديد سبل تطوير سياسات قائمة على الأدلة.

وناقشت الورشة النتائج الرئيسية المرتبطة بعمليات الضبط وطرق التهريب، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الإقليمي، خاصة بين ليبيا وتونس، في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية والتقنية، وتنسيق الجهود الثنائية لمكافحة شبكات التهريب عبر الحدود.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية المرتبطة بتجارة المخدرات، وسعي الأطراف المعنية إلى تطوير آليات استجابة متكاملة ومستدامة لمواجهة الظاهرة.