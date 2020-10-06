ورقة بيضاء لدونالد ترامب تُشعل «تويتر»

وسائل إعلام كشفت حقيقة صورة متداولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستشفى “والتر ريد” العسكري وهو يوقع على ورقة بيضاء في محاولة عبثية لإظهار أنه يعمل رغم إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “الإندبيندينت” البريطانية، نشر البيت الأبيض ليلة السبت صورا لدونالد ترامب وهو “يعمل بجد” أثناء وجوده في المستشفى.

كما شاركت ابنته إيفانكا إحدى الصور عبر موقع “تويتر”، معلقة: “لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل مع الشعب الأمريكي. أقل من ذلك!”.

إلا أن هذه الصور حسب الصحفية، لقيت الكثير من الانتقاد والسخرية.

وأظهرت إحدى الصور، الرئيس جالسا في نهاية طاولة اجتماعات طويلة، ويرتدي قميصا، ويفحص بعض الملفات ويمسك بقلم، فيما أظهرت الصورة الثانية ترامب، وهو يكتب على ورقة أمامه.

وعند تكبير إحدى الصور، ظهر أن ترامب يوقع باسمه على ورقة بيضاء، وسرعان ما انتشرت الردود الساخرة على الصورة.

وحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن الصحفي جون أوستروير، رئيس تحرير مجلة الطيران The Air Current: “من خلال نظرة فاحصة على البيانات المضمنة في الصور التي شاركها البيت الأبيض، ووجد أنه تم التقاطها بفاصل 10 دقائق فقط، وأظهرت أن الرئيس يعمل في مكانين مختلفين”.

وانتشرت انتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحد الرواد: “نجم تلفزيون الواقع بالفعل، ووسط شعوره بالقلق كان عليه فقط تصوير بعض العروض الترويجية لمظهره الرئاسي”.

وأضاف آخر: “هذا هو العمل الوحيد الذي يعرف كيف يقوم به”، في إشارة لتوقيعه على ورقة فارغة.

NEW: The White House has released these photos which purport to show @realDonaldTrump "at work" at Walter Reed National Military Medical Center. pic.twitter.com/vSRcH7o2Hq — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) October 4, 2020

Here's what appears to be the same blank sheet of paper in a screen grab from the video of @realDonaldTrump released by the White House earlier today. pic.twitter.com/GBOzvFxXek — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) October 4, 2020