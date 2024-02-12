ورقة فرنسية تقترح إنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم، عما سمته “الخطوط العريضة” لحل ديبلوماسي فرنسي للصراع بين لبنان وإسرائيل، سلمه وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الثلاثاء الماضي، للمسؤولين اللبنانيين.

و بحسب الصحيفة تتضمن الورقة الفرنسية اقتراحا بانسحاب عناصر “حزب الله” الى عمق 8 إلى 10 كيلومترات عن الحدود، إضافة إلى «سحب قوة الرضوان، وعدم إعادة الحزب بناء قواعده ومراكز المراقبة التي دمّرها الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر.

ولم يشر الاقتراح الى الإجراءات المفترض أن تقوم بها إسرائيل، علماً أن المقترح الأميركي يتحدث عن انسحاب إسرائيل من النقاط البرية التي لا تزال تحتلّها على طول الحدود من الناقورة حتى قرية الغجر وخراج بلدة الماري، و تفكيك نقاط عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، والتزام إسرائيل بوقف كل أنواع الخروقات البرية والبحرية والجوية وفق ما ينصّ عليه القرار 1701.

وقالت الصحيفة إن فرنسا تعمل على برنامج جديد لدعم الجيش اللبناني لنشر قوات إضافية على الحدود, مع رهان الوسطاء على تمويل الدوحة لقدرات الجيش اللبناني، وهذا الأمر سيبحث خلال زيارة سيقوم بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الى باريس نهاية هذا الشهر.

وكان الجانب الفرنسي ناقش مع قيادة الجيش إمكانية إرسال أكثر من 10 آلاف جندي الى الحدود، وكان الرد أنه لا توجد إمكانية مادية للقيام بهذه المهمة.