وزاراء مجلس التعاون الخليجي يُؤكدون دعمهم للمسار السياسي في ليبيا

أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون عن قلقهم بشأن اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخرا في العاصمة طرابلس بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي.

وأكد الوزراء في بيان صادر عنهم عقب اجتماعهم بالرياض موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

ودعا الوزراء كل الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا ووقف الاشتباكات والتصعيد، واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات .

واكد الوزراء على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، مطالبين بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وشدّد الوزراء على مساندة الجهود المبذولة للتصدي لما يعرف بتنظيم الدولة، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات.