الخارجية: لن نقبل بإعادة التوطين والمزاعم الإعلامية محاولة بائسة للتشويش

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن استغرابها من التقارير الإعلامية “المغلوطة والمشبوهة” التي نُشرت مؤخراً في بعض الصحف الدولية، والتي زعمت وجود تواصل بين مسؤولين ليبيين والإدارة الأميركية السابقة بشأن استقبال مهاجرين مرحّلين.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم، نفيها القاطع لهذه المزاعم، التي “لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثائق موثوقة”، ووصفت توقيت نشرها بأنه محاولة لصرف الأنظار عن التسريبات المصورة التي أظهرت النائب إبراهيم الدرسي في ظروف احتجاز “مهينة وغير إنسانية”، ما أثار موجة استياء محلية ودولية.

واعتبرت الوزارة أن هذه الادعاءات تمثل جزءاً من “حملة دعائية ممنهجة” تهدف إلى تشتيت الانتباه عن المطالب الشعبية والحقوقية بالكشف عن الجهة المتورطة في حادثة اختطاف وتعذيب النائب الدرسي، وتحويل مسار النقاش العام من قضية إنسانية إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن موقف حكومة الوحدة الوطنية من ملف الهجرة “واضح وثابت”، ويستند إلى احترام السيادة الوطنية ورفض أي محاولات لإعادة التوطين أو استخدام الأراضي الليبية كحل بديل لسياسات مفروضة من الخارج.