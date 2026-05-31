حسم الجدل حول فتح منظومة «حجز السكن».. ما الحقيقة؟

نفت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، في بيانٍ رسميٍّ، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فتح منظومة حجز السكن، مؤكدةً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي إعلانٍ صادرٍ عنها.

وأوضحت الوزارة أن الأخبار المتداولة حول إطلاق أو فتح منظومة الحجز جرى تداولها عبر صفحاتٍ غير رسمية، داعيةً المواطنين إلى عدم الاعتماد على المصادر المجهولة أو الصفحات الوهمية التي تنشر معلوماتٍ مضللةً وتثير البلبلة بين الراغبين في الاستفادة من برامج الإسكان.

وشددت الوزارة على أهمية الحصول على الأخبار والمعلومات المتعلقة بمشروعات الإسكان والخدمات التي تقدمها من خلال قنواتها الرسمية المعتمدة فقط، والمتمثلة في صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك وموقعها الإلكتروني الرسمي.

كما حذرت من الانجرار وراء الشائعات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن أي إجراءاتٍ أو إعلاناتٍ تخص منظومة حجز السكن تُنشر بشكلٍ رسميٍّ ومباشرٍ عبر منصاتها المعتمدة.

وأكدت وزارة الإسكان والتعمير احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من يقف وراء نشر هذه الأخبار الكاذبة أو يساهم في ترويجها، في إطار جهودها لحماية المواطنين من المعلومات المضللة وضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

هذا وتشهد منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تداول أخبارٍ غير دقيقةٍ تتعلق ببرامج الإسكان ومنظومات الحجز، وهو ما يدفع الجهات المختصة إلى إصدار بياناتٍ توضيحيةٍ بشكلٍ متواصلٍ لضمان وصول المعلومات الرسمية إلى المواطنين والحد من انتشار الشائعات.