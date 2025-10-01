وزارة الإسكان تشارك في جلسة افتراضية لتعزيز السياسات العربية

شاركت وزارة الإسكان والتعمير، ممثلة في مكتب التعاون الدولي وعدد من ممثلي إدارة البحوث والدراسات، إلى جانب ممثلين عن مكتب الإسكان التعاوني، في جلسة افتراضية نظمت بالتنسيق بين مكتب التعاون الدولي وإدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب)، بالشراكة مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتركزت الجلسة، التي أُجريت عبر تقنية الاتصال المرئي، على مناقشة البرنامج الإقليمي لتعزيز ملفات الإسكان الوطنية في الدول العربية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تطوير السياسات الإسكانية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي على المستويين الوطني والإقليمي.