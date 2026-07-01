وزير الإسكان: الأولوية لـ«المشاريع الخدمية» التي تمس المواطن مباشرة

ترأس وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية المهندس عصام التموني اجتماعًا موسعًا في العاصمة طرابلس، ضم مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء دواوين الوزارة في مختلف المناطق، وذلك لمناقشة سير العمل وتقييم الأداء خلال النصف الأول من عام 2026.

وخلال الاجتماع، أكد التموني أن نجاح المرحلة المقبلة يرتبط بشكل مباشر بتعزيز روح العمل الجماعي وتكامل الجهود بين مختلف مكونات الوزارة، مشددًا على أهمية توحيد مسارات العمل عبر تنسيق مستمر بين الإدارات والدواوين في جميع المناطق، بما يضمن تنفيذ الخطط المعتمدة ضمن الجداول الزمنية المحددة دون تأخير.

وأشار الوزير إلى ضرورة التعامل السريع مع التحديات الميدانية التي تواجه المشاريع القائمة، والعمل على وضع حلول عملية للعراقيل الفنية والإدارية، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم شركات الأشغال والجهات التنفيذية لتذليل الصعوبات، بما يضمن عدم توقف أو تعثر أي مشروع قيد التنفيذ.

وفي السياق ذاته، شدد التموني على أهمية الالتزام بعمليات التقييم الدوري والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الواردة في تقارير النصف الأول من العام، مع التركيز على رفع نسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، ومراجعة سير المشاريع بشكل دقيق.

وأكد أن الأولوية في المرحلة الحالية ستُمنح للمشاريع ذات الطابع الخدمي التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر في مختلف المناطق الليبية، مع توجيه الموارد والإمكانات نحو المشاريع الأكثر تأثيرًا على تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي وزارة الإسكان والتعمير لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في قطاع المشاريع، وتسريع وتيرة الإنجاز في ظل تزايد الطلب على مشاريع الإسكان والبنية التحتية في مختلف المدن الليبية.