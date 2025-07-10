وزارة الإسكان تناقش ملف المباني المتهالكة في بلدية «طرابلس المركز»

عقد أبوبكر عويدات، الوكيل العام المكلف بتسيير وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا بديوان الوزارة مع عميد بلدية طرابلس المركز، إبراهيم الخليفي، وعضو المجلس البلدي، المهندس فيصل شنيبة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة، السيد عبد المولى أعظومة.

وركز الاجتماع على ملف المباني المتهالكة والآيلة للسقوط ضمن نطاق بلدية طرابلس المركز، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه البلدية، وما تم إنجازه من عمليات الحصر الفني، بالإضافة إلى استعراض التقارير الفنية الأولية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكد المجتمعون على أهمية استمرار التنسيق مع جهاز تطوير مدينة طرابلس لتسريع عمليات المعالجة بما يتوافق مع الأطر الفنية والإدارية المعتمدة، حرصًا على سلامة السكان وتحسين البيئة العمرانية في المدينة.