وزارة الإسكان توجّه بمتابعة أضرار السيول في ترهونة والقره بوللي

بتوجيهات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبتكليف من وزير الإسكان والتعمير، قام وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة، عبد المولى أعظومة، بزيارة ميدانية إلى بلديتي ترهونة والقره بوللي، لمتابعة الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت المنطقتين مؤخرًا.

وخلال الزيارة، تفقد أعظومة، “المناطق المتضررة ميدانيًا، وعقد اجتماعًا مع عميد وأعضاء المجلس البلدي للبلديتين، حيث تمت مناقشة حجم الأضرار واحتياجات الأهالي، كما تم تكليف مهندس مراقبة الإسكان والمشروعات بالبلدية، بمتابعة الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت المنطقتين مؤخرًا، وإحالة كافة البيانات والمستجدات إلى الوزارة بأسرع وقت ممكن، بهدف تمكين الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم الضروري للمتضررين”.

هذا و”رافق وكيل وزارة الإسكان في هذه الزيارة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع ورئيس مكتب المتابعة بالوزارة، تأكيدًا على تكامل الجهود الحكومية في مواجهة هذه الأزمة”. و”تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة لمعالجة آثار السيول، والتخفيف من معاناة المواطنين، وتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وضمان استعادة الحياة الطبيعية في البلديتين بأسرع وقت ممكن”.

وزير الإسكان يوجه بمتابعة أضرار السيول في ترهونة والقره بوللي لتقديم الدعم اللازم بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء،… تم النشر بواسطة ‏وزارة الإسكان والتعمير-ليبيا‏ في الاثنين، ٩ ديسمبر ٢٠٢٤